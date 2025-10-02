Дальность полета до 1000 км: стали известны характеристики ракеты "Длинный Нептун"
Модернизированная под полеты над сушей ракета "Нептун" способна лететь на втрое большее расстояние, чем противокорабельная, и увеличенный на 110 кг вес боевой части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
Издание напомнило, что внешний вид новинки впервые продемонстрировали только в видео на выставке по случаю Дня Независимости в текущем году.
Сейчас стали известны максимальная дальность и масса боевой части этой модификации.
Увеличенные БЧ и дальность полета
Сам комплекс получил обозначение "Нептун Д", а модернизированная ракета - индекс РК360Л.
Заявленная дальность полета новинки составляет 1000 км, что в 3,5 раза больше противокорабельной версии Р360 с параметром 280 км.
Вес боевой части РК360Л вырос до 260 кг по сравнению со 150 кг у противокорабельного варианта. Такой прирост неожиданный, ведь обычно увеличение дальности сопровождается уменьшением веса боевой части.
В системе "Нептун Д" разработчикам удалось одновременно увеличить и дальность, и массу боевой части.
Это также говорит о технической опции - при необходимости можно изменить соотношение объемов топливных баков и веса БЧ, жертвуя запасом топлива ради большего боевого веса.
По ранее обнародованным фото можно оценить, что длина РК360Л без ускорителя составляет около 6 метров, - то есть она примерно на 1,5 метра длиннее предыдущей версии. Диаметр корпуса вырос до около 50 см против 38 см ранее.
Еще один важный момент - заявленная универсальность: ракета предназначена для поражения как наземных, так и морских целей, то есть сохраняет возможность атаковать движущиеся объекты.
Хотя подробности системы наведения не раскрыты, пометка о целевом поражении кораблей позволяет предположить, что в РК360Л сохранили активную радиолокационную головку самонаведения.
@ukroboronprom showed the main technical characteristics of the Ukrainian cruise missile "Neptune D":— Cloooud (@GloOouD) October 1, 2025
Warhead — 260kg
Operational range — up to 1000km
Purpose — to strike sea and land targets
These missiles recently hit the "Electrodetal" plant in the Bryansk region pic.twitter.com/qCCbZbVhwa
Адаптация под наземные полеты
Кроме того, для обеспечения полета "Длинного Нептуна" над сушей, был решен сложный комплекс задач.
Во-первых, ракете обеспечили взлет и полет над переменным рельефом местности, что значительно сложнее полета над ровной водной поверхностью;
Во-вторых, обеспечена возможность полета по определенному маршруту без спутниковой навигации;
В-третьих, возможность точного поражения наземной цели, что значительно сложнее наведения на большой металлический объект на фоне моря.
И в дополнение, в РК360Л - одновременно увеличена дальность и вес боевой части.
Крылатая ракета "Нептун"
Р-360 "Нептун" - украинская противокорабельная крылатая ракета, разработанная киевским КБ "Луч" в период 2010-2020 годов.
Ракета предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5000 т; ее начальная боевая часть имела массу 150 кг.
Начальная дальность полета оценивалась до 300 км. Летательный режим - дозвуковой (примерно 900 км/ч) с полетом на сверхмалых высотах - всего несколько метров над морем, с возможностью маневра во время траектории.
Начиная с 2023 года конструкцию адаптировали для ударов по наземным целям: боевая часть была увеличена до 350 кг, а дальность - сначала до 400 км, а впоследствии доведена до 1000 км.
Предполагался запуск ракеты с трех типов платформ: корабельного, наземного и воздушного.
В 2019 году изготовили наземный вариант комплекса - РК-360МЦ, в состав которого входят несколько машин, в том числе командный пункт, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина.
В 2020 году береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" с ракетами Р-360 был принят на вооружение Вооруженных сил Украины.
Применение ракеты "Нептун"
Напомним, впервые ракету "Длинный Нептун" РК360Л показали на День Независимости в видео на официальном аккаунте госпортала "Зброя".
В марте президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном прохождении испытаний ракеты "Длинный Нептун" на дистанции до 1000 километров.
Добавим, что в ночь на 29 сентября украинские ракеты "Нептун" поразили Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области. Он производит продукцию для нужд российского оборонного комплекса.