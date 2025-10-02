Дальность полета до 1000 км: стали известны характеристики ракеты "Длинный Нептун"

Модернизированная под полеты над сушей ракета "Нептун" способна лететь на втрое большее расстояние, чем противокорабельная, и увеличенный на 110 кг вес боевой части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Издание напомнило, что внешний вид новинки впервые продемонстрировали только в видео на выставке по случаю Дня Независимости в текущем году.

Сейчас стали известны максимальная дальность и масса боевой части этой модификации.

Скрин с видео

Увеличенные БЧ и дальность полета

Сам комплекс получил обозначение "Нептун Д", а модернизированная ракета - индекс РК360Л.

Заявленная дальность полета новинки составляет 1000 км, что в 3,5 раза больше противокорабельной версии Р360 с параметром 280 км.

Вес боевой части РК360Л вырос до 260 кг по сравнению со 150 кг у противокорабельного варианта. Такой прирост неожиданный, ведь обычно увеличение дальности сопровождается уменьшением веса боевой части.

В системе "Нептун Д" разработчикам удалось одновременно увеличить и дальность, и массу боевой части.

Это также говорит о технической опции - при необходимости можно изменить соотношение объемов топливных баков и веса БЧ, жертвуя запасом топлива ради большего боевого веса.

По ранее обнародованным фото можно оценить, что длина РК360Л без ускорителя составляет около 6 метров, - то есть она примерно на 1,5 метра длиннее предыдущей версии. Диаметр корпуса вырос до около 50 см против 38 см ранее.

РК360Л

Еще один важный момент - заявленная универсальность: ракета предназначена для поражения как наземных, так и морских целей, то есть сохраняет возможность атаковать движущиеся объекты.

Хотя подробности системы наведения не раскрыты, пометка о целевом поражении кораблей позволяет предположить, что в РК360Л сохранили активную радиолокационную головку самонаведения.

@ukroboronprom showed the main technical characteristics of the Ukrainian cruise missile "Neptune D":



Warhead — 260kg

Operational range — up to 1000km

Purpose — to strike sea and land targets



These missiles recently hit the "Electrodetal" plant in the Bryansk region pic.twitter.com/qCCbZbVhwa — Cloooud (@GloOouD) October 1, 2025

Адаптация под наземные полеты

Кроме того, для обеспечения полета "Длинного Нептуна" над сушей, был решен сложный комплекс задач.

Во-первых, ракете обеспечили взлет и полет над переменным рельефом местности, что значительно сложнее полета над ровной водной поверхностью;

Во-вторых, обеспечена возможность полета по определенному маршруту без спутниковой навигации;

В-третьих, возможность точного поражения наземной цели, что значительно сложнее наведения на большой металлический объект на фоне моря.

И в дополнение, в РК360Л - одновременно увеличена дальность и вес боевой части.

Крылатая ракета "Нептун"

Р-360 "Нептун" - украинская противокорабельная крылатая ракета, разработанная киевским КБ "Луч" в период 2010-2020 годов.

Ракета предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5000 т; ее начальная боевая часть имела массу 150 кг.

Начальная дальность полета оценивалась до 300 км. Летательный режим - дозвуковой (примерно 900 км/ч) с полетом на сверхмалых высотах - всего несколько метров над морем, с возможностью маневра во время траектории.

Начиная с 2023 года конструкцию адаптировали для ударов по наземным целям: боевая часть была увеличена до 350 кг, а дальность - сначала до 400 км, а впоследствии доведена до 1000 км.

Предполагался запуск ракеты с трех типов платформ: корабельного, наземного и воздушного.

В 2019 году изготовили наземный вариант комплекса - РК-360МЦ, в состав которого входят несколько машин, в том числе командный пункт, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина.

В 2020 году береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" с ракетами Р-360 был принят на вооружение Вооруженных сил Украины.