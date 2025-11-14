Украина успешно применила "Длинные Нептуны" по целям на территории РФ, - Зеленский

Сегодня ночью, 14 ноября, Украина атаковала важные объекты на территории России. Для ударов были применены ракеты "Длинный Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Президент рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского и несколько докладов командующего Воздушных сил Кривоножко.

"Сработали наши 'Петриоты' и еще некоторые системы. За эту ночь обезврежено 14 российских ракет, среди них две аэробаллистические и шесть баллистических. Мы и в дальнейшем будем укреплять этот компонент ПВО системами, способными сбивать баллистику", - отметил Зеленский.

Он также поручил украинским дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, их характере и выбранных мишенях.

По словам президента, ключевыми целями России этой ночью были жилые районы Киева и объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинские военные успешно применили "Длинные Нептуны" по определенным целям на российской территории.

"Это наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор. Украинские ракеты ежемесячно дают ощутимые и точные результаты", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто работает над ракетной программой Украины, за меткость и дальнобойность.