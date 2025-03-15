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"Длинный Нептун" прошел успешное боевое применение, - Зеленский

Украина, Суббота 15 марта 2025 13:55
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"Длинный Нептун" прошел успешное боевое применение, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Это секретный проект, над которым работает Украина уже несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция - тысяча километров", - рассказал он.

Президент поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.

"Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", - констатировал он.

Что известно о ракете "Длинный Нептун"

Еще в декабре 2023 года сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". Эта разработка является секретной. Кроме того, в то время продолжалась работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300.

Что касается модернизированных "Нептунов", то об их характеристиках известно немного. В частности, в конце августа 2023 года сообщалось, что таких ракет произведено всего несколько десятков.

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