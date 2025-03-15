"Длинный Нептун" прошел успешное боевое применение, - Зеленский
Ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Это секретный проект, над которым работает Украина уже несколько лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция - тысяча километров", - рассказал он.
Президент поблагодарил украинских разработчиков, производителей и военных.
"Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", - констатировал он.
Что известно о ракете "Длинный Нептун"
Еще в декабре 2023 года сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". Эта разработка является секретной. Кроме того, в то время продолжалась работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300.
Что касается модернизированных "Нептунов", то об их характеристиках известно немного. В частности, в конце августа 2023 года сообщалось, что таких ракет произведено всего несколько десятков.
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