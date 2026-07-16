В ЕС хотят объяснений от Зеленского по поводу отставки Федорова

Отставка министра обороны Михаила Федорова стала крайне неожиданной для Брюсселя. Потому ЕС планирует узнать у Владимира Зеленского, что стало причиной такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Европейскую правду ".

По словам Кубилюса, для него лично замена Федорова стала "большой неожиданностью".

Что касается отставки главы Кабмина Юлии Свириденко, то еврокомиссар с пониманием относится к этому шагу.

"Действительно, иногда изменения в правительстве нужны. И мы слышали от собеседников здесь, в Киеве, новый премьер-министр подходит для этой должности", - заявил Кубилюс.

Несмотря на это, он отметил, что его больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону и что будет с главой МО.

Дело в том, что еврокомиссар с Федоровым связывает долговременное и плодотворное сотрудничество - даже еще до того момента, когда он возглавил Минобороны.

"За этот период удалось действительно многого добиться. Включая почти ежедневные дипстрайки по Москве, Петербургу, в Омске, в Крыму и т.д.", - заявил Кубилюс.

Он также подчеркнул, что ЕС хочет услышать от Владимира Зеленского, почему он принял такое решение по Федорову.

"Для нас очень важно продолжать то, что мы начали - особенно по финансированию Украины. 60 миллиардов - это огромная сумма. Мы с Михаилом Федоровым и Сергеем Боевым хорошо сработались", - добавил еврокомиссар.