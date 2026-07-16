ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В ЕС хотят объяснений от Зеленского по поводу отставки Федорова

10:53 16.07.2026 Чт
2 мин
В Евросоюзе не скрывают, что удивлены этим решением
aimg Юлия Капитонова
В ЕС хотят объяснений от Зеленского по поводу отставки Федорова Фото: Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по обороне (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Отставка министра обороны Михаила Федорова стала крайне неожиданной для Брюсселя. Потому ЕС планирует узнать у Владимира Зеленского, что стало причиной такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Кубилюса, для него лично замена Федорова стала "большой неожиданностью".

Что касается отставки главы Кабмина Юлии Свириденко, то еврокомиссар с пониманием относится к этому шагу.

"Действительно, иногда изменения в правительстве нужны. И мы слышали от собеседников здесь, в Киеве, новый премьер-министр подходит для этой должности", - заявил Кубилюс.

Несмотря на это, он отметил, что его больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону и что будет с главой МО.

Дело в том, что еврокомиссар с Федоровым связывает долговременное и плодотворное сотрудничество - даже еще до того момента, когда он возглавил Минобороны.

"За этот период удалось действительно многого добиться. Включая почти ежедневные дипстрайки по Москве, Петербургу, в Омске, в Крыму и т.д.", - заявил Кубилюс.

Он также подчеркнул, что ЕС хочет услышать от Владимира Зеленского, почему он принял такое решение по Федорову.

"Для нас очень важно продолжать то, что мы начали - особенно по финансированию Украины. 60 миллиардов - это огромная сумма. Мы с Михаилом Федоровым и Сергеем Боевым хорошо сработались", - добавил еврокомиссар.

Кстати, в эксклюзивном комментарии РБК-Украина Андрюс Кубилюс отреагировал на ротации в Кабмине.

Он подчеркнул, что власти ЕС видели в Михаиле Федорове министра, который сумел многого достичь за короткий промежуток времени.

Кроме того, еврокомиссар отметил: глубокие удары и разработки по Крыму в значительной степени связаны именно с тем, что Федоров возглавил МО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Под театром Франко в Киеве митинг из-за отставки Федорова: что происходит
Под театром Франко в Киеве митинг из-за отставки Федорова: что происходит
Аналитика
Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Кулуарная борьба. Почему Зеленский снимает Федорова и кому выгодно такое решение