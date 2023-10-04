Зеленский посетил передовую, а Финляндия готовит пакет помощи Украине: новости за 3 октября

Вчера, 3 октября 2023 года, президент Владимир Зеленский посетил передовую на Купянском направлении. А глава МИД Финляндии объявила о подготовке нового пакета военной помощи для ВСУ.
РБК-Украина собрала главные новости за 3 октября.
Во время своей поездки на передовую президент Украины Владимир Зеленский осмотрел танки Leopard 2 и боевые машины пехоты CV-90, участвовавшие в боях на Купянском направлении.
Сообщается, что Зеленский посетил танковое подразделение 21-й ОМБр, где осмотрел технику, переданную украинской армии западными партнерами. В частности, речь идет о танках Leopard-2 и боевых машинах пехоты CV-90, которые использовались в боях на Купянском направлении.
Он также пообщался с экипажами танков и БМП. Кроме того, президент заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки "Лиман" Александра Грузевича об оперативной ситуации в зоне ответственности. Он заслушал доклады комбригов об оперативной ситуации на поле боя, ходе наступательных и оборонительных действий их подразделений.
Правительство Финляндии готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м.
Министр иностранных дел страны Элина Валтонен отметила, что общая помощь Хельсинки украинской стороне уже достигает суммы в два миллиарда евро.
"Наш следующий пакет оборонной техники находится на стадии подготовки", - сказала глава МИД Финляндии.
Также она назвала Украину "нашим крупнейшим партнером по развитию". Валтонен добавила, что поддержка Украины со стороны Финляндии и Европейского союза будет продолжаться "столько, сколько нужно". В новый оборонный пакет от Финляндии, как уточняется, войдет помощь на сумму 94 миллиона евро.
"Свобода победит. Большое спасибо, что приняли нас в Киеве, Дмитрий Кулеба", - написала она.
Европейский союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.
Как пишет издание, по словам неназванного дипломата, Еврокомиссия после оценки прогресса Украины сделает заявление, "после которого государствам-членам ЕС будет очень трудно отказать в начале переговоров о членстве с нашей страной".
"Политический толчок вокруг этого будет слишком большим, чтобы отдельные страны-члены могли устоять. Рабочее предположение заключается в том, что до декабря Европейский совет примет решение об открытии переговоров", - добавил дипломат.
Другой источник издания рассказал, что сейчас цель состоит в том, чтобы в декабре согласовать начало переговоров на политическом уровне, добавив, что фактически переговоры могут начаться до начала 2024 года.
Третий дипломат заявил журналистам, что в декабре лидеры "направят позитивный сигнал" о будущем членстве Украины. Он также уточнил, что прогресс нашей страны в реформах обнадеживает, и проблематичным в краткосрочной перспективе может быть только вопрос нацменьшинств.
Опираясь на опыт прошлого года, Украина уже подготовила план действий на случай длительных отключений электроэнергии.
"Провели сегодня первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главной целью является своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране. В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования.
Украина уже имеет план на случай блэкаутов
"Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы на всех направлениях. Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии", - добавил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Также он пояснил, что речь идет об усилении патрулирования групп полиции, обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости" и это далеко не исчерпывающий перечень мероприятий.
Президент Джо Байден вчера, 3 октября, провел совещание по поддержке Украины с партнерами и союзниками.
Отмечается, что это произошло через несколько дней после того, как Конгресс США принял временный законопроект о государственных расходах, который, в частности, не включал помощь Украине.
На совещании присутствовали:
Литва согласовала и открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии. Это позволит увеличить его поставки в Африку.
"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что позволит снять давление на границе с Украиной и увеличить поставки в Африку и другие страны.
"Сотрудничество дает результаты", - добавил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планирует заниматься модернизацией и ремонтом ранее передаваемых Украине танков PT-91 и Т-72.
После визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в апреле, оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa совместно с украинской компанией "Укроборонпром" создали технологический центр для ремонта танков Т-64 в Гливице.
Также ожидается, что завод в Гливице впоследствии будет обслуживать и модернизировать танки PT-91 и Т-72, переданные Украине.
Еще завод планирует заниматься обслуживанием танков Leopard 2A4, которые страны Запада передают Украине.
Национальный банк Украины после отказа от фиксированного курса установил на 4 октября новый курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке.
Официальный курс гривны к доллару на 4 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5901 гривен за 1 доллар (+0,0215 грн).
Таким образом, курс вырос чуть более чем на 2 копейки.
На межбанке сегодня, 3 октября, торги открылись на уровне 36,55-36,60 грн/доллар (купля-продажа), а во второй половине дня курс вырос до 36,61-36,66 грн/доллар.
На наличном рынке курс вырос на 25 копеек до 38,40 гривен за доллар.
Курс евро устанавливается НБУ в зависимости от котировок на международном рынке. По состоянию на 4 октября курс составит 38,3263 гривен за 1 евро (-0,1914 грн).
В Киеве произошла стрельба во время которой военнослужащий ВСУ убил двух других военных. Злоумышленник задержан, ведется расследование.
Как рассказали изданию в правоохранительных органах мужчина расстрелял двух других военных из собственного автоматического оружия.
После чего он попытался скрыться с места происшествия с оружием, но был задержан. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство). За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Сейчас идет следствие, устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия. Что стало причиной конфликта, которая привела к гибели военных, в правоохранительных органах пока выясняют.
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