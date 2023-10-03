Минобороны РФ "засветило" на видео иранские ракеты для "Градов", - Bild

Россия уже может использовать в Украине иранские снаряды для реактивных систем залпового огня "Град". Их заметили на видео Министерства обороны страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild в Telegram .

Согласно данным издания, недавно Минобороны РФ показало на видео иранские 122-мм ракеты HE-FRAG, которые россияне, вероятно, используют для стрельбы из РСЗО "Град".

Фото: иранские ракеты у оккупантов (t.me/BILD_Russian)

Журналисты напоминают, что всего две недели назад президент Ирана Ибрахим Раиси отрицал военную помощь России.

По словам военного эксперта Bild Юлиана Репке, кадры иранских ракет в Украине публиковали различные блогеры и ранее, но теперь Минобороны РФ само подтвердило их применение.

Он уточнил, что Москва просит такие снаряды у Беларуси, КНДР и Ирана, поскольку оккупанты потратили уже сотни тысяч подобных боеприпасов с начала полномасштабной войны.

Что предшествовало

Напомним, в начале сентября директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа заявлял, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе "Шахед".

Уже в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что факты продажи иранских ракет России пока отсутствуют.