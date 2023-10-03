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Украина подготовила план действий на случай блэкаутов, - МВД

Украина, Вторник 03 октября 2023 20:40
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Украина подготовила план действий на случай блэкаутов, - МВД Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Опираясь на прошлогодний опыт, Украина уже подготовила план действий на случай длительных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

"Провели сегодня первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью является своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране. В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования.

Украина уже имеет план на случай блэкаутов

"Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы на всех направлениях. Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии", - добавил министр.

Также он пояснил, что речь идет об усилении патрулирования групп полиции, обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости" и это далеко не исчерпывающий перечень мероприятий.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

В Укрэнерго уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

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