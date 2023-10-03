ua en ru
Вт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС готовится объявить о начале переговоров по вступлению Украины: Politico узнало сроки

Вторник 03 октября 2023 21:58
UA EN RU
ЕС готовится объявить о начале переговоров по вступлению Украины: Politico узнало сроки Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, по словам неназванного дипломата, Еврокомиссия после оценки прогресса Украины сделает заявление, "после которого государствам-членам ЕС будет очень трудно отказать в начале переговоров о членстве с нашей страной".

"Политический толчок вокруг этого будет слишком велик, чтобы отдельные страны-члены могли устоять. Рабочее предположение заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение об открытии переговоров", - добавил дипломат.

Другой источник издания рассказал, что сейчас цель состоит в том, чтобы в декабре согласовать начало переговоров на политическом уровне, добавив что фактически переговоры могут начаться к началу 2024 года.

Третий дипломат заявил журналистам, что в декабре лидеры "направят позитивный сигнал" о будущем членстве Украины. Он также уточнил, что прогресс нашей страны в реформах обнадеживает, и проблематичным в краткосрочной перспективе может быть только вопрос нацменьшинств.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили условия для того, чтобы стать членом блока.

Официальные представители Украины неоднократно заявляли, что рассчитывают начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года. Для этого нашей стране необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Как отмечал вчера, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский, для открытия переговоров необходима не только готовность нашей страны, но и готовность ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вступление в ЕС
NEWS
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
Стали известны подробности расстрела военных в Киеве
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского