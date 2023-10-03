В российском Шебекино заявили о "прилетах" по предприятию

В российском городе Шебекино в Белгородской области с утра 3 октября сообщают о "прилетах" по одному из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладков .

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия земли", - написал Гладков.

Как сообщают жители, в городе частично перекрыто движение транспорта.

Также в сети пишут, что около семи "прилетов" произошло по заводу "Монокристалл". Он является одним из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, используемого, в том числе, в электронике.

"Бавовна" в России

В России в последние месяцы в разных областях практически ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о разных "налетах дронов".

В частности ночью 30 сентября в поселке Погар Брянской области слышали звук взрыва. После этого на местной подстанции начался масштабный пожар, а целый населенный пункт остался без света.

А ночью 28 сентября в Курской области в РФ заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбило по меньшей мере 10 беспилотников.

При этом в России также рассказали, что один из БПЛА "сбросил два взрывных устройства на подстанцию и один из трансформаторов вспыхнул". В результате без света остались пять населенных пунктов и больница.