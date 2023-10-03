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Министр обороны Словении о помощи Украине: передали технику на одну бригаду

Варшава, Вторник 03 октября 2023 16:06
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Министр обороны Словении о помощи Украине: передали технику на одну бригаду Фото: Словения передала Украине технику на одну бригаду (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Словения предоставила Украине такое количество бронетехники, которого достаточно для формирования одной бронетанковой бригады (около 90 единиц бронетехники).

Как сообщает РБК-Украина, об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Словении Марьян Шарец.

"Словения была одной из первых, кто помог Украине. Мы предоставили техники на уровне бронетанковой бригады", - рассказал чиновник.

По его словам, власти Словении хорошо понимали, что российский диктатор Владимир Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине.

"И Путин сделал для нас тревожный сигнал. И он действительно является тем, кто нас объединяет и кто говорит нам, что мы должны быть активными и что альянс НАТО нужен нам больше, чем когда-либо", - добавил Шарец.

Он уточнил, что на таком фоне двери в НАТО должны оставаться открытыми, особенно для Западных Балкан.

Помощь Украине от Словении

Напомним, Словения неоднократно передавала Украине свою бронетехнику для того, чтобы помочь защититься от российской агрессии.

В частности, в прошлом году наша страна получила 28 танков М-55С. Также Словения передавала бронетранспортеры BVP M80A.

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