Министр обороны Словении о помощи Украине: передали технику на одну бригаду

Словения предоставила Украине такое количество бронетехники, которого достаточно для формирования одной бронетанковой бригады (около 90 единиц бронетехники).

Как сообщает РБК-Украина , об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Словении Марьян Шарец.

"Словения была одной из первых, кто помог Украине. Мы предоставили техники на уровне бронетанковой бригады", - рассказал чиновник.

По его словам, власти Словении хорошо понимали, что российский диктатор Владимир Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине.

"И Путин сделал для нас тревожный сигнал. И он действительно является тем, кто нас объединяет и кто говорит нам, что мы должны быть активными и что альянс НАТО нужен нам больше, чем когда-либо", - добавил Шарец.

Он уточнил, что на таком фоне двери в НАТО должны оставаться открытыми, особенно для Западных Балкан.

Помощь Украине от Словении

Напомним, Словения неоднократно передавала Украине свою бронетехнику для того, чтобы помочь защититься от российской агрессии.

В частности, в прошлом году наша страна получила 28 танков М-55С. Также Словения передавала бронетранспортеры BVP M80A.