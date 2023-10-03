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Бойцы Нацгвардии уничтожили оккупантов во время обустройства оборонных рубежей (видео)

Украина, Вторник 03 октября 2023 10:55
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Бойцы Нацгвардии уничтожили оккупантов во время обустройства оборонных рубежей (видео) Фото: бойцы Нацгвардии уничтожили окупантов во время обустройства рубежей обороны (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии уничтожили российских окупантов, когда они обустраивали фортификационную линию обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"Пока захватчики готовили фортификационную линию, они даже не догадывались, что их ждет", - говорится в сообщении.

В частности, аэроразведчики Бригады НГУ "Рубеж" "зарыли их вместе с лопатами".

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, ВСУ ликвидировали за сутки еще 360 российских оккупантов, таким образом общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 279 440 солдат. Также Силы обороны уничтожили за прошедшие сутки 15 танков и 40 артсистем врага.

К тому же, по данным рейтинга рейтинг Global Firepower, потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

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