Бойцы ССО уничтожили пять БМП, грузовики и полевой склад РФ на Запорожском направлении

Силы специальных операций (ССО) обнаружили полевой состав оккупантов на Запорожском направлении. Также бойцам удалось уничтожить пять БМП и два грузовика врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ССО.

Так, в ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении была получена информация о перемещении техники противника. Группа БпАК Сил специальных операций приступила к воздушной разведке с целью выявления и подтверждения целей.

"Враг решил сосредоточить вероятные подразделения резерва в лесополосе, однако был быстро обнаружен", - говорится в сообщении.

Информацию о расположении врага оперативно передали артиллерийскому подразделению Сил обороны. Огневое поражение нанесли немедленно.

"Кроме того, в результате детонации и возгорания повреждений и, вероятно, дальнейшего уничтожения потерпела другая техника противника", - констатируют бойцы ССО.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, отразили атаки россиян вблизи села Макеевка (Луганская область). Сил обороны нанес 11 ударов по районам сосредоточения личного состава.