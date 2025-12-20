Зеленский: выборов на временно оккупированных территориях Украины не будет

Зеленский подчеркнул, что на неконтролируемых Украиной территориях невозможно обеспечить честный и демократический избирательный процесс. По его словам, Россия традиционно сначала объявляет нужный ей результат, а уже потом "подсчитывает голоса", что делает невозможным проведение реальных выборов.

"На неконтролируемых Украиной территориях, временно оккупированных, не могут проводиться выборы. Потому что понятно, как они будут проводиться - так, как это всегда делает Россия. Она сначала говорит о результате, даже своих внутренних выборов, а уже потом подсчитывает уже голоса", - отметил Зеленский.

Говоря о предстоящих выборах в Украине в целом, президент отметил, что ключевыми остаются два вопроса - безопасность и законодательство. Он подчеркнул, что во время войны изменения в законодательство теоретически возможны, однако именно вопрос безопасности является определяющим и первоочередным.

Выборы в Украине: что известно

Президент США Дональд Трамп сделал жесткое заявление в адрес Украины, заявив, что отсутствие выборов якобы свидетельствует об утрате страной демократического статуса. При этом он повторил тезисы, которые активно продвигает Россия, подавая войну как повод для отложения голосования.

В то же время проведение президентских и парламентских выборов в Украине в условиях военного положения сейчас фактически невозможно из-за постоянных обстрелов и серьезных угроз безопасности. Именно по этим причинам не состоялись и очередные местные выборы, запланированные на 26 октября.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что государство технически готово к избирательному процессу, однако его реализация возможна только после прекращения боевых действий или при наличии реальных гарантий безопасности. По его словам, при таких условиях организация выборов может занять от 60 до 90 дней.