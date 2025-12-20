Зеленський: виборів на тимчасово окупованих територіях України не буде

Зеленський наголосив, що на неконтрольованих Україною територіях неможливо забезпечити чесний і демократичний виборчий процес. За його словами, Росія традиційно спочатку оголошує потрібний їй результат, а вже потім "підраховує голоси", що унеможливлює проведення реальних виборів.

"На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих, не можуть проводитися вибори. Бо зрозуміло, як вони будуть проводитись - так, як це завжди робить Росія. Вона спочатку говорить про результат, навіть своїх внутрішніх виборів, а вже потім підраховує вже голоси", - зазначив Зеленський.

Говорячи про майбутні вибори в Україні загалом, президент зазначив, що ключовими залишаються два питання - безпека та законодавство. Він підкреслив, що під час війни зміни до законодавства теоретично можливі, однак саме питання безпеки є визначальним і першочерговим.

Вибори в Україні: що відомо

Президент США Дональд Трамп зробив жорстку заяву на адресу України, заявивши, що відсутність виборів нібито свідчить про втрату країною демократичного статусу. При цьому він повторив тези, які активно просуває Росія, подаючи війну як привід для відкладення голосування.

Водночас проведення президентських і парламентських виборів в Україні в умовах воєнного стану наразі фактично неможливе через постійні обстріли та серйозні загрози безпеці. Саме з цих причин не відбулися й чергові місцеві вибори, заплановані на 26 жовтня.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава технічно готова до виборчого процесу, однак його реалізація можлива лише після припинення бойових дій або за наявності реальних безпекових гарантій. За його словами, за таких умов організація виборів може зайняти від 60 до 90 днів.