Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

"Президент Зеленский сейчас говорит с Президентом Трампом", - написал Ермак.

Других подробностей разговора двух лидеров он не раскрыл.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, Зеленский 23 сентября провел о встрече с Трампом на полях Генассамблеи ООН и назвал ее продуктивной. После этого оба лидера сделали ряд заявлений.

В частности, Зеленский заявил, что получил позитивные сигналы от Трампа о поддержке Украины.

Впоследствии The Telegraph сообщило, что Зеленский на закрытой встрече с Трампом поднял вопрос поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, способных наносить удары на расстояние до 1600 километров.

Это вызвало ряд слухов в сети.

А вот Axios сообщило, что Трамп отказал в удовлетворении такой просьбы. Несмотря на это Зеленский верит, что со временем Украина получит эти ракеты.