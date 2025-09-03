Зеленский и европейские лидеры завтра проведут разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи "коалиции решительных" в четверг, 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как сообщили в Елисейском дворце, несколько европейских лидеров, включая Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, позвонят Трампу завтра днем после встречи "коалиции решительных". Главной темой обсуждения будут гарантии безопасности для Украины.

Как отмечается, около 30 лидеров подведут итоги "прогресса переговоров по гарантиям безопасности для Украины как необходимой предпосылки для любого будущего мирного соглашения, а также будут определяться с дальнейшими шагами, чтобы продолжать поддерживать Украину и привлечь Россию к столу переговоров".

Ожидается, что Зеленский прибудет в Париж сегодня вечером.