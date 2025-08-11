Зеленский и европейские лидеры проведут разговор с Трампом: Bloomberg узнало дату

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 13 августа - за два дня до его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, вице-президент США Джей Ди Вэнс также присоединится к телефонному разговору.
Среди европейских лидеров, которые примут участие в разговоре, будут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министры Италии, Польши и Финляндии.
По словам Корнелиуса, на переговорах будут рассмотрены "дальнейшие варианты давления на Россию", а также "подготовка возможных мирных переговоров и связанные с ними вопросы территориальных претензий и безопасности".
По информации The Guardian, разговор состоится в 15:00 по киевскому времени, а через час состоится отдельный разговор с Трампом и Венса.
Ожидается, что европейские лидеры проведут еще один телефонный разговор позже в тот же день, чтобы обсудить следующие шаги.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил дату и место переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске. По данным NBC, Белый дом рассматривает вариант пригласить президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп также заявил о возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, включая возвращение некоторых земель.
В ответ Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также отметил, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.
Больше о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.