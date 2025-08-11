Зеленский и европейские лидеры проведут разговор с Трампом: Bloomberg узнало дату

Как сообщил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, вице-президент США Джей Ди Вэнс также присоединится к телефонному разговору.

Среди европейских лидеров, которые примут участие в разговоре, будут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министры Италии, Польши и Финляндии.

По словам Корнелиуса, на переговорах будут рассмотрены "дальнейшие варианты давления на Россию", а также "подготовка возможных мирных переговоров и связанные с ними вопросы территориальных претензий и безопасности".

По информации The Guardian, разговор состоится в 15:00 по киевскому времени, а через час состоится отдельный разговор с Трампом и Венса.

Ожидается, что европейские лидеры проведут еще один телефонный разговор позже в тот же день, чтобы обсудить следующие шаги.