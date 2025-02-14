Президент Украины Владимир Зеленский и диктатор России Владимир Путин должны провести переговоры. Заявления Кремля о якобы нелегитимности украинского лидера не сработают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специального представителя США по Украине и России Кита Келлога, которого цитирует Tagesschau.

"Но это не сработает (заявил Путина о якобы нелегитимности Зеленского, - ред.). Они должны говорить. И обе стороны должны чем-то поступиться", - добавил Келлог.

Как пишет Tagesschau, Российская Федерация (РФ) уже длительное время продвигает тезис о якобы нелегитимности пребывания Зеленского на посту президента Украины. Последний занимает должность с 2019 года, а официальный срок его полномочий завершился в мае 2024 года. Однако, из-за введенного в стране военного положения глава государства продолжает исполнять свои обязанности на законных основаниях.

В том же числе Келлог опроверг предположение о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует вести переговоры исключительно с Путиным.

"Мы осознаем, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", - пояснил он.