Путину придется показать, что он не желает уничтожить Украину, - глава Еврокомиссии

Российскому диктатору Владимиру Путину, перед возможными переговорами по полномасштабной войне, придется показать, что он больше не желает уничтожить Украину.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РБК-Украина .

Как отметила президент Еврокомиссии, мир в Украине должен быть справедливым и прочным, чтобы избежать повторения войны.

"С другой стороны, президент Путин говорит, что готов встречаться, но на каких условиях? И сейчас ему предстоит продемонстрировать, что его интерес заключается не в затягивании этой войны. Ему предстоит показать, что он отказался от цели уничтожить Украину. И я хочу сказать четко, поражение Украины ослабит Европу, но также это ослабит и США тоже",- заявила она.

Европа также будет находиться за столом переговоров

По словам фон дер Ляйен, установление прочного мира возможно только при участии Европейского союза (ЕС) рядом с Киевом.

Другим компонентом является интеграция Украины в ЕС. Она заявила об активизации усилий по вступлению страны в экономический и политический союз.

"Здесь уже много сделано, но опять же сейчас пришло время усиливать эту работу. Исключения для национальных бюджетов, общий подход к инвестициям и ускорение вступления Украины в ЕС - вот в чем должны заключаться новые цели Европейского Союза", - пояснила она.