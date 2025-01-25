Формат мирных переговоров будет зависеть от плана завершения войны, - Зеленский
Сейчас рано говорить о тех или иных форматах переговоров о мире с Россией. Формат будет зависеть от того, каким будет план завершения российской войны против Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По словам президента, исключить Украину из любой переговорной площадки просто невозможно, ведь тогда такая переговорная площадка не будет иметь реальных результатов, а только политические, которые не будут иметь связи с безопасностью или окончанием войны.
"Второе, у меня были хорошие встречи с Трампом (президентом США - ред.), и разговоры, и я еще раз поддерживаю то, что он хочет достичь успеха. И я уверен, что у него есть большие шансы, и будем верить, что ему удастся. Это можно сделать только с Украиной", - сказал Зеленский, добавив, что по-другому просто не получится.
В то же время президент выразил понимание, что контакты между сторонами переговоров могут происходить в разных форматах.
"Форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны. И я серьезно очень настроен, что все хотят, американская сторона, европейская сторона, все хотят успеха, а успех для всех - это мир. И я думаю, что это очень важно. Форматы перед встречей, той или иной, должны быть на бумаге. Формат, как мы сможем достичь справедливого мира", - отметил он.
Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп жестко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну против Украины. Иначе, по словам Трампа, он применит жесткие меры, чтобы заставить Москву сделать это.
Путин в свою очередь заявил, что не против переговоров об окончании войны, но якобы это Украина отказывается говорить с Россией. В Офисе президента Украины объяснили такое заявление диктатора желанием вести переговоры об окончании войны без участия Украины.
Больше о возможности переговоров между Украиной и РФ и роли в этом процессе американского президента Трампа - читайте в материале РБК-Украина.
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