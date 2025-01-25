Формат мирных переговоров будет зависеть от плана завершения войны, - Зеленский

Сейчас рано говорить о тех или иных форматах переговоров о мире с Россией. Формат будет зависеть от того, каким будет план завершения российской войны против Украины.

По словам президента, исключить Украину из любой переговорной площадки просто невозможно, ведь тогда такая переговорная площадка не будет иметь реальных результатов, а только политические, которые не будут иметь связи с безопасностью или окончанием войны.

"Второе, у меня были хорошие встречи с Трампом (президентом США - ред.), и разговоры, и я еще раз поддерживаю то, что он хочет достичь успеха. И я уверен, что у него есть большие шансы, и будем верить, что ему удастся. Это можно сделать только с Украиной", - сказал Зеленский, добавив, что по-другому просто не получится.

В то же время президент выразил понимание, что контакты между сторонами переговоров могут происходить в разных форматах.

"Форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны. И я серьезно очень настроен, что все хотят, американская сторона, европейская сторона, все хотят успеха, а успех для всех - это мир. И я думаю, что это очень важно. Форматы перед встречей, той или иной, должны быть на бумаге. Формат, как мы сможем достичь справедливого мира", - отметил он.