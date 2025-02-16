Зеленский ответил, что бы сказал Путину на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский не верит словам российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности прекратить огонь. И считает, что переговоры с ним наедине превратились бы в "диалог с террористом".

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News .

"Он убийца, и он никогда не изменится. И именно поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы его вытеснить (с территории Украины, - ред.). Вот почему я должен об этом говорить. Чтобы наши союзники могли дать мне такую силу, чтобы его витіснити", - сказал Зеленский.

В частности, у него спросили, что бы он сказал Путину, если бы они встретились для мирных переговоров. Зеленский назвал его "убийцей" и "террористом" и фактически ушел от ответа на прямой вопрос.

Переговоры между Россией и Украиной

Вчера на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможных переговорах с участием США, России и Украины, которые якобы должны были бы состояться уже на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Он завил, что не располагает информацией о таких встречах и отметил, что Украина не участвовала в обсуждениях и не вела переговоры на эту тему.

Зеленский добавил, что недавно видел в медиа сообщения о возможной встрече, но не знает, что именно за этим стоит.

Президент также подчеркнул, что Украина не согласится на участие в переговорах по устаревшему формату, когда решения принимаются без ее непосредственного участия. Он подчеркнул, что важно понять: такие переговоры, где Украина сидит "лишним" участником, как это было раньше, не могут быть серьезными.

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