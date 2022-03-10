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Зеленський зідзвонився з Джонсоном і Макроном. Розповів  про нові злочини РФ проти України

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Київ, Четвер 10 березня 2022 16:22
Зеленський зідзвонився з Джонсоном і Макроном. Розповів  про нові злочини РФ проти України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та президентом Франції Еммануелем Макроном. Він розповів про нові злочини Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.

"Продовжив діалог з лідерами Великої Британії та Франції. Розповів про нові злочини РФ проти народу України. З прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорили подальшу підтримку України. З президентом Франції Еммануелем Макроном зосередилися на ході мирних перемовин. Маємо зупинити війну", - написав Зеленський.

Шольц і Макрон зателефонували Путіну

Зазначимо, що сьогодні вранці канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон зателефонували президентові РФ. Вони закликали Путіна негайно припинити вогонь в Україні.

За підсумками розмови лідери трьох країн заявили, що будуть підтримувати тісний контакт один з одним протягом наступних кількох днів.

Нагадаємо, сьогодні в Антальї завершилися перемовини міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. За підсумками якої Кулеба заявив, що прогресу з перемир'я сторони так і не досягли - подробиці читайте в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України триває 15 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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