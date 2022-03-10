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Зеленский созвонился с Джонсоном и Макроном. Рассказал о новых преступлениях РФ против Украины

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Киев, Четверг 10 марта 2022 16:22
Зеленский созвонился с Джонсоном и Макроном. Рассказал о новых преступлениях РФ против Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он рассказал о новых преступлениях России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины. С премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С президентом Франции Эммануэлем Макроном сосредоточились на ходе мирных переговоров. Должны остановить войну", - написал Зеленский.

Шольц и Макрон позвонили Путину

Отметим, что сегодня утром канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон позвонили президенту РФ. Они призвали Путина немедленно прекратить огонь в Украине.

По итогам разговора лидеры трех стран заявили, что будут поддерживать тесный контакт друг с другом в течение следующих нескольких дней.

Напомним, сегодня в Анталье завершились переговоры министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. По итогам которой Кулеба заявил, что прогресса по перемирию стороны так и не достигли - подробности читайте в материале РБК-Украина.

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