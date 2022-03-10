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Шольц і Макрон зателефонували Путіну: стали відомі подробиці розмови

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Париж, Четвер 10 березня 2022 14:53
Шольц і Макрон зателефонували Путіну: стали відомі подробиці розмови Фото: Еммануель Макрон і Олаф Шольц (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вранці канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон зателефонували президентові РФ. Вони закликали Путіна негайно припинити вогонь в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Лідери Німеччини та Франції вимагали негайного припинення вогню в Україні під час тристоронньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що Шольц та Макрон наполягали на тому, щоб будь-яке вирішення кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та РФ.

За підсумками розмови лідери трьох країн заявили, що будуть підтримувати тісний контакт один з одним протягом наступних кількох днів.

Дзвінок Шольца і Макрона Путіну

Сьогодні у Кремлі вже повідомляли про те, що президент Франції та німецький канцлер Олаф Шольц провели телефонну бесіду з президентом РФ Путіним щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну.

"Продовжили обговорювати тему України", - коротко заявив пресі речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні в Антальї завершилися перемовини міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. За підсумками якої Кулеба заявив, що прогресу з перемир'я сторони так і не досягли - подробиці читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, війна Росії проти України триває 15 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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