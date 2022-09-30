Путин признал "независимость" оккупированных Запорожской и Херсонской областей
Глава Кремля Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают освобождения от России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "указы" , подписанные российским диктатором 29 сентября.
В этих "документах", нарушающих нормы международного права и никогда не признанных цивилизованными странами, Путин ссылается на "результаты" псевдорефендумов, которые РФ незаконно провела на территориях временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
Следует отметить, что любые попытки Путина присоединить временно оккупированные территории Украины к России не имеют никакого смысла.
Ведь контрнаступление украинских войск невозможно остановить. В итоге ВСУ выйдут на границы 1991 года и освободят от врага все наши территории.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял , что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о так называемом "вхождении" в состав России оккупированных территорий Украины.
В свою очередь глава украинского государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия своими попытками аннексии временно оккупированных территорий Украины добьется того, что приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР" .
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