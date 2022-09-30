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Путин признал "независимость" оккупированных Запорожской и Херсонской областей

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Пятница 30 сентября 2022 00:32
Путин признал "независимость" оккупированных Запорожской и Херсонской областей Фото: Президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Олег Васкив

Глава Кремля Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают освобождения от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "указы" , подписанные российским диктатором 29 сентября.

В этих "документах", нарушающих нормы международного права и никогда не признанных цивилизованными странами, Путин ссылается на "результаты" псевдорефендумов, которые РФ незаконно провела на территориях временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Путин признал &quot;независимость&quot; оккупированных Запорожской и Херсонской областейПутин признал &quot;независимость&quot; оккупированных Запорожской и Херсонской областей

Следует отметить, что любые попытки Путина присоединить временно оккупированные территории Украины к России не имеют никакого смысла.

Ведь контрнаступление украинских войск невозможно остановить. В итоге ВСУ выйдут на границы 1991 года и освободят от врага все наши территории.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял , что 30 сентября в Кремле планируют подписать документы о так называемом "вхождении" в состав России оккупированных территорий Украины.

В свою очередь глава украинского государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия своими попытками аннексии временно оккупированных территорий Украины добьется того, что приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР" .

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