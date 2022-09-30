Путин готовит обращение об аннексии после псевдореферендумов: что ждать от Кремля

Сегодня, 30 сентября 2022 года, в Москве (Российская Федерация) пройдет церемония подписания так называемых "договоров" об аннексии украинских территорий, на которых прошли псевдореферендумы. После этого российский президент Владимир Путин выступит с обращением к россиянам.

РБК-Украина собрало все, что известно о планах Кремля.

Время и место

Церемония пройдет в Георгиевском зале Кремля в 15:00 по киевскому времени. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после нее планируется "объемное выступление Путина". На мероприятие уже пригласили депутатов и других гостей.

Также известно, что на церемонии будут представители оккупационных властей неподконтрольных Украине частей Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областей. Кроме того, они проведут встречу с российским президентом.

"Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами "освобожденных территорий" 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры об их вступлении в состав РФ", - уточнил Песков.

Процедура аннексии

Для включения в состав Российской Федерации новых территорий есть соответствующая процедура. Сначала необходимо признать якобы "независимость" Херсонской и Запорожской областей, как в случае с Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. После этого подписываются договоры, которые затем отправятся на экспертизу Конституционного суда РФ.

Окончательное решение должны одобрить Госдума и Совет Федерации, после чего его заверит сам Владимир Путин. Предполагается, что парламент может провести свое заседание по этому вопросу в первых числах октября.

Как это было с Крымом

С момента введения российских войск на полуостров в 2014 году до его аннексии прошло около месяца. Первые подразделения были переброшены в Крым после 20 февраля, подразделения без знаков различия блокировали украинские воинские части и захватывали органы власти в Симферополе и Севастополе. С 27 февраля "зеленые человечки" приступили к активному захвату всего полуострова.

Затем 1 марта задним числом Совет Федерации удовлетворил просьбу Путина о разрешении на использование российских войск на территории Украины. В итоге Крым был захвачен практический без сопротивления.

Далее 16 марта прошел так называемый "референдум" о присоединении к России, формально процесс завершился уже 18 марта, когда Путин подписал соответствующие договоры и создал на полуострове два новых субъекта федерации. Дата 26 марта 2014 года считается датой окончательного военного овладения территорией. Последние украинские подразделения вышли из Крыма 28 февраля.

Все территории - в "Крымский федеральный округ"

По данным российских СМИ, после аннексии на оккупированных территориях Украины хотят создать так называемый "Крымский федеральный округ", который может возглавить бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время, и оно будет положительным.

Отметим, ранее "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле писало о том, что Путин любит Рогозина за исполнительность и показной патриотизм.

Реакции на будущую аннексию

Украина

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сегодняшняя церемония будет очередным "фрик-шоу", лишенным любого юридического смысла.

"Кремлевское фрик-шоу". Анонсированная "церемония вхождения" не имеет никакого юридического смысла. Потому что субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну. Не тратьте время на виртуальную ru-адженду. Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал", - написал он в своем Twitter.

Европейский союз

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил фиктивные референдумы на захваченных территориях Украины и заявил, что Евросоюз никогда их не признает.

"Россия имеет целью изменить международно признанные границы Украины силовым путем, что является явным и серьезным нарушением Устава ООН. Их результат ничтожен и не может иметь никаких правовых последствий", - заявил он.

ООН

Генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш отметил, что решение России аннексировать новые территории нарушает Устав ООН и не может быть признано международным сообществом.

"Россия - один из пяти постоянных членов Совета безопасности - несет особую ответственность за соблюдение Устава. Любое решение о продолжении аннексии украинской территории не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения", - подчеркнул он.

Он также возложил на Москву ответственность за дальнейшую эскалацию в войне против Украины.

"Аннексии нет места в современном мире, и она не может быть признана. Позиция ООН полностью привержена суверенитету, единству, независимости Украины", - добавил Гуттериш.

США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил "референдумы" и назвал их напрасной попыткой замаскировать новый захват украинских земель.

"Для ясности: "результаты" были организованы в Москве и не отражают свободу народа Украины", - добавил он.