На срочном заседании СНБО примут фундаментальные решения для Украины, - Данилов

В пятницу, 30 сентября, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) планируется принять фундаментальные решения для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Говорить великий Львів".