Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе: что сказал

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 23:57
UA EN RU
Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе: что сказал Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава государства Владимир Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе. Как он заявил, будут консультации с европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Уже сейчас начинаем новую дипломатическую неделю - будут консультации с европейскими лидерами. Прежде всего вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и об общем взгляде, общие позиции в переговорах", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что представители Украины на днях провели предметные разговоры с представителями американского лидера Дональда Трампа, и сейчас секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба Андрей Гнатов на пути в Европу.

"Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с "русскими", - заключил глава государства.

Он добавил, что вчера представители Украины говорили со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем президента США - Джаредом Кушнером.

"Я благодарю за готовность работать вместе 24/7. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы - у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе", - подытожил Зеленский.

Как известно, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой Генштаба Андреем Гнатовым отправилась в Штаты на переговоры после того, как американские представители посетили Москву 2 декабря.

Зеленский также говорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером. Стороны обсуждали территориальный вопрос и гарантии безопасности.

Сейчас президент ожидает доклада от Гнатова и Умерова, в частности о том, о чем говорили американские представители в Москве.

