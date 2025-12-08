Зеленский сказал, от чего зависит достойный мир в Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с главой итальянского правительства Джорджей Мелони и о постоянном контакте с другими европейскими государствами. Он заявил, что именно от совместного давления на РФ зависит мир в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.