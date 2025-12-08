Зеленский сказал, от чего зависит достойный мир в Украине
Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с главой итальянского правительства Джорджей Мелони и о постоянном контакте с другими европейскими государствами. Он заявил, что именно от совместного давления на РФ зависит мир в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.
"Сегодня говорил с главой правительства Италии Джорджей Мелони - очень предметно, и я рассчитываю, что Италия будет с Украиной и в дальнейшем на пути к миру: мы с Джорджей сегодня успели обсудить много перспектив, много разных вариантов", - сказал Зеленский.
Он добавил, что находится постоянно на связи также с Британией, Францией, Германией, Еврокомиссией, Генсеком НАТО Марком Рютте и другими нашими партнерами.
"Спасибо всем за поддержку. Украина заслуживает достойного мира, и зависит - будет ли мир - именно от России, от общего нашего давления на Россию, от правильных переговорных позиций Соединенных Штатов Америки, Европы, всех других наших партнеров. Россия должна отвечать за то, что делает: и за ежедневные удары, за постоянный террор против наших людей, и в целом за эту войну", - сообщил президент.
Он также отметил, что не стоит забывать о внутренних делах и внутренней трансформации Украины, чтобы наши позиции были сильными.
Что предшествовало
Как сообщалось, СМИ писали, что Владимир Зеленский на следующей неделе прибудет с официальным визитом в Италию. А именно предполагалось, что он приедет в Рим во вторник, 9 декабря.
Напомним, президент анонсировал переговоры с Европой. Речь пойдет о гарантиях безопасности, обороне и мирном плане США. Зеленский сейчас ожидает возвращения украинской делегации из Штатов, а также информации, о чем удалось договориться и что говорили американцы с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, 2 декабря.
Как известно, в ноябре Штаты представили так называемый мирный план по завершению войны в Украине, который был невыгодным для Киева. В плане говорилось, в частности, об отказе Украины от дальнобойного оружия, территориальных уступках Москве, сокращении численности нашей армии и прочее.
Европу и Киев не устроил такой вариант, поэтому стартовали переговоры в Женеве с европейцами и американской делегацией. Сообщалось, что план сократили с 28 до 19 пунктов. Якобы вопрос сокращения украинской армии и территориальных уступок вычеркнули из плана.
30 ноября украинская делегация отправилась в Майами. Президент Владимир Зеленский комментировал, что в переговорах с представителями Штатов "есть конструктив и работа будет продолжаться".
После этого 2 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер поехали в Москву, на переговоры с диктатором. Американский лидер Дональд Трамп сказал, что Путин хочет закончить войну - так показалось его представителям.
Далее секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов отправились во Флориду, чтобы согласовать моменты "мирного плана".
Сейчас он недоработан, однако Кремль не устраивает тот вариант, который есть сейчас. Проблемным является вопрос территорий, поскольку Путин хочет, чтобы наши войска вывели из Донбасса, а также уже оккупированные территории достались РФ и не только.