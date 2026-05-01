Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"

"По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками", - рассказал он.

Президент отметил, что по итогам апреля "дальнобойные санкции" Украины вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение нефтяной прибыли страны-агрессора, дистанция и интенсивность санкций.

"Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или по крайней мере ощутимое сокращение его работы", - говорится в заявлении главы государства.

Зеленский анонсировал масштабирование направления дальнобойных систем Украины, и добавил, что решения уже готовятся.

"Дальнобойные санкции" в действии

Напомним, удары по нефтяной инфраструктуре России являются частью стратегии Украины, направленной на уменьшение доходов, которые Кремль получает от продажи энергоносителей.

Недавно Зеленский отмечал критические потери нефтяных портов России. Президент подчеркнул, что в результате украинских ударов и "дальнобойных" санкций экспорт врага существенно сокращается.