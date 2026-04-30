"Дальнобойные санкции" по нефти РФ достигли максимума за четыре месяца, - Bloomberg

19:35 30.04.2026 Чт
aimg Сергей Козачук
"Дальнобойные санкции" по нефти РФ достигли максимума за четыре месяца, - Bloomberg Фото: НПЗ в Туапсе, атака дронов (росСМИ)

В апреле количество атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого уровня с декабря. Это сократило переработку нефти до многолетнего минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Украину просили не бить по нефти РФ из-за кризиса на Ближнем Востоке, - Зеленский

Масштабы ударов

Как пишет издание, за апрель был нанесен по меньшей мере 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам и инфраструктуре нефтепроводов.

Целью этих действий является уменьшение доходов, которые Москва получает от мировых рынков нефти.

Ситуация на заводах

Украина вернулась к стратегии неоднократных атак на отдельные нефтеперерабатывающие заводы. Такой подход максимизирует нанесенный ущерб и препятствует быстрому ремонту.

В частности, работа крупного Туапсинского НПЗ была остановлена из-за трех ударов за последние две недели.

Масштабные пожары на объекте вызвали экологический кризис, а местные власти вынуждены бороться с разливами нефтепродуктов и токсичными выбросами в воздух.

Поражение нефтепроводов

Украина также усилила атаки на российскую сеть нефтепроводов. В течение апреля было поражено не менее пяти насосных станций глубоко внутри российской территории.

Однако российская сеть нефтепроводов оказалась устойчивой, что позволило перенаправить потоки нефти с поврежденных объектов. Поэтому эти удары пока не оказали длительного влияния на внутренние поставки.

"Дальнобойные санкции" в действии

Напомним, удары по российской нефтяной инфраструктуре являются частью стратегии Украины, направленной на уменьшение непредвиденных доходов, которые Москва получает от продажи энергоносителей.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский недавно отмечал критические потери нефтяных портов России, подчеркивая, что в результате украинских ударов и "дальнобойных" санкций экспорт врага существенно сокращается.

В последние дни интенсивность атак на удаленные объекты возросла. В частности, украинские дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России на расстоянии более 1500 километров от границы Украины.

Там длительное время не удается потушить пожар, поднимается сильный дым и проводилась эвакуация.

Кроме того, появились новые спутниковые снимки последствий третьего за месяц удара по Туапсинскому НПЗ, которые фиксируют серьезные повреждения инфраструктуры объекта.

Российская Федерация Украина НПЗ Туапсе Атака дронов
