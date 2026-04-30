Удар по Туапсинскому НПЗ: появились новые спутниковые снимки последствий

В сети показали новые снимки последствий атаки на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Радио Свобода.

Что показали спутниковые снимки

После ликвидации пожара на территории Туапсинского НПЗ зафиксированы значительные разрушения.

Согласно данным российской службы Радио Свобода, полностью уничтожены четыре крупных резервуара с топливом, а также прилегающая инфраструктура предприятия.

Кроме того, повреждения получили еще два резервуара меньшего объема — их можно увидеть на видео в нижнем левом углу.

Повторная атака в апреле

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод вновь оказался под ударом беспилотников в ночь на 28 апреля. Это уже третья атака на объект за текущий месяц. В Генштабе ВСУ подтвердили факт удара по предприятию.

Ситуация в Туапсе: детали

Украинские беспилотники вновь атаковали нефтетерминал в Туапсе Краснодарского края РФ — это уже третий удар за последние две недели.

В результате возник крупный пожар, который распространился на дополнительные резервуары, а местные власти приняли решение об эвакуации жителей.

Ранее объект уже подвергался атакам 16 и 20 апреля: в первом случае были выведены из строя ключевые установки, а пожар продолжался несколько суток, во втором — удары пришлись по портовой инфраструктуре с готовой продукцией.

В целом в результате предыдущих налетов уничтожены 24 резервуара и еще 4 получили повреждения.

В результате атак, интерес к бронированию отелей в Краснодарском крае на майские праздники снизился на 20,7% по сравнению с прошлым годом. На фоне атак украинских дронов, ограничений в работе аэропортов и экологических проблем в районе Туапсе россияне все чаще отказываются от поездок в этот регион.