"Гриб" над Пермью и эвакуация: все, что известно об ударе за более чем 1500 км от Украины

16:45 30.04.2026 Чт
3 мин
В России паника из-за сильного задымления и взрывов
aimg Елена Чупровская
"Гриб" над Пермью и эвакуация: все, что известно об ударе за более чем 1500 км от Украины

Украинские беспилотники второй день подряд атакуют один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Перми - более чем в 1500 км от Украины. Огонь не утихает.

РБК-Украина собрало все, что известно об атаке на данный момент.

Главное:

Второй день подряд: дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже второй раз атакуют нефтяную инфраструктуру вблизи Перми.

НПЗ остановлен: под удар попал "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших заводов России мощностью 13 млн тонн в год.

Четыре резервуара уничтожены: беспилотник "Лютый" попал непосредственно в вакуумную колонну АВТ-4, после чего огонь перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.

Параллельный удар по трубопроводу: одновременно повторно атакована линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь", подающая нефть на завод.

Город в дыму: отменен общественный транспорт, уроки в школах и занятия в вузах переведены на дистанционный формат, объявлена эвакуация из близлежащих районов.

Что поражено на НПЗ

Под удар попал "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - завод мощностью около 13 миллионов тонн нефти в год. Он поставляет топливо как гражданскому сектору, так и армии России.

Беспилотники попали в установку АВТ-4 - ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически вывело установку из строя полностью.

Параллельно СБУ повторно ударила по линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь", которая подает нефть на завод.

&quot;Гриб&quot; над Пермью и эвакуация: все, что известно об ударе за более чем 1500 км от УкраиныФото: Дым от атаки растянулся на 450 км (t.me/exilenova_plus)

Четыре резервуара уничтожены

На видео с места событий, которое распространяется в соцсетях, видно густой черный дым и открытое пламя. Лопнул уже четвертый резервуар с нефтью.

&quot;Гриб&quot; над Пермью и эвакуация: все, что известно об ударе за более чем 1500 км от УкраиныФото: уточнены последствия удара по НПЗ (t.me/kiber_boroshno)

Аналитики "Киберборошна", которые отслеживают открытые источники, верифицировали удар. По их данным, беспилотник "Лютый" попал непосредственно в вакуумную колонну АВТ-4, после чего огонь перекинулся на соседнюю атмосферную ректификационную колонну.

&quot;Гриб&quot; над Пермью и эвакуация: все, что известно об ударе за более чем 1500 км от Украины

Фото: на территории НПЗ горит по меньшей мере 4 резервуара ( (t.me/kiber_boroshno)

"Можем подтвердить, что на ЛПДС "Пермь" по состоянию на 13:15 30.04 уничтожены или горят минимум 4 резервуара объемом 50 000 м³ каждый - суммарная охваченная емкость составляет 200 000 м³ товарной нефти", - говорится в заявлении OSINT-специалистов.

Ситуация на месте по состоянию на сейчас:

  • установка АВТ-4 полностью выведена из строя;
  • работа предприятия остановлена;
  • общественный транспорт отменен;
  • в школах и вузах города отменяют занятия или переводят студентов на дистанционное обучение из-за угрозы задымления;
  • слышны объявления об эвакуации из близлежащих районов.

Что говорят власти РФ

Местные власти традиционно преуменьшают последствия удара.

"Пострадавших и значительных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет", - написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Между тем на видео, снятом местными жителями, картина совсем другая - сплошной дым и взрывы.

В СБУ подтвердили поражение стратегического для РФ завода

"Враг должен осознать простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты - каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, является достижимым", - говорится в заявлении СБУ.

СБУ также отметила, что продолжит системно поражать подобные объекты.

Напомним, 29 апреля дроны СБУ впервые ударили по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми - тогда загорелась диспетчерская станция, которая подает нефть на НПЗ, и огонь охватил почти все резервуары на объекте.

Как сообщало РБК-Украина, после первой волны взрывов в Перми произошел выброс опасных веществ - в небе образовался характерный белый "гриб", а местных жителей предупредили об аварии.

