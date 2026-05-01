Зеленський розкрив втрати Росії внаслідок "далекобійних санкцій"

"За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями", - розповів він.

Президент зазначив, що за підсумками квітня "далекобійні санкції" України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення нафтового прибутку країни-агресорки, дистанція та інтенсивність санкцій.

"Важливо, що не тільки досягається сам об'єкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою об'єкта або принаймні відчутне скорочення його роботи", - йдеться у заяві глави держави.

Зеленський анонсував масштабування напрямку далекобійних систем України, і додав, що рішення вже готуються.

"Далекобійні санкції" в дії

Нагадаємо, удари по нафтовій інфраструктурі Росії є частиною стратегії України, спрямованої на зменшення доходів, які Кремль отримує від продажу енергоносіїв.

Нещодавно Зеленський відзначав критичні втрати нафтових портів Росії. Президент підкреслив, що внаслідок українських ударів та "далекобійних" санкцій експорт ворога суттєво скорочується.