Зеленский назвал критические потери нефтяных портов России от "дальнобойных" санкций Украины

15:18 29.04.2026 Ср
Сколько теряют нефтяные порты России из-за ударов Украины?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украинские санкции и удары сокращают нефтяной экспорт России - президент Украины Владимир Зеленский назвал конкретные цифры по трем ключевым портам.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил Зеленский после отчета руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Какие порты пострадали

Разведка зафиксировала сокращение погрузки в трех ключевых портах:

  • Приморск - минус 13%
  • Новороссийск - минус 38%
  • Усть-Луга - минус 43%.

Данные могут быть заниженными

Зеленский заметил, что внутренняя российская статистика, на основании которой сделаны эти расчеты, может не отражать реального положения вещей. По его словам, фактические потери могут быть больше.

"В свою очередь будем продолжать операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта", - говорит президент.

Зеленский назвал критические потери нефтяных портов России от &quot;дальнобойных&quot; санкций УкраиныФото: президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия ударов Украины по НПЗ (инфографика РБК-Украина)

Удары по нефтяной инфраструктуре продолжаются

Сегодня, 29 апреля, дроны СБУ нанесли удары по стратегическому нефтяному хабу вблизи Перми. В результате атаки вспыхнули резервуары хранения нефти.

Ранее той же ночью взрывы раздавались и в Орске - там также горела нефтяная инфраструктура.

Как сообщало РБК-Украина, это не первая атака на нефтяную инфраструктуру России в последние недели.

Украинские беспилотники в третий раз за две недели - 16, 20 и 28 апреля - нанесли удары по нефтетерминалу в Туапсе в Краснодарском крае.

Напомним, Украина с начала полномасштабного вторжения увеличила дальность ударов по России на 170%.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
