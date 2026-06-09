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Зеленский раскрыл цели писем к Трампу и Путину

18:44 09.06.2026 Вт
2 мин
Получил ли президент Украины результат, который был нужен?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский раскрыл цели писем к Трампу и Путину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский в течение месяца отправил письма американскому коллеге Дональду Трампу и российскому диктатору. Глава государства отметил, что получил результат, который был нужен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Президент подчеркнул, что у него были разные цели. В частности, отправляя письмо США он стремился сделать все, чтобы сместить Вашингтон "хотя бы немножко" с Ближнего Востока к ситуации в Украине.

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"Я не могу поделиться с вами всеми деталями, но мое государство нуждается в очень значительном количестве антибаллистических возможностей. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, какой это был результат", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что у него была цель отправить письмо российскому диктатору, и добавил, что "получил результат, который был нужен".

Напомним, 27 мая Зеленский обратился к Трампу и Конгрессу США с письмом из-за острого дефицита систем ПВО на фоне усиления российских обстрелов. В обращении глава государства предупредил об опасности для гражданского населения из-за недостатка средств для перехвата баллистических ракет.

Впоследствии Зеленский объяснил причины такого шага. По его словам, ситуация требует немедленной реакции, а любое промедление недопустимо, особенно накануне зимнего периода.

Кроме того, 4 июня Зеленский обнародовал открытое письмо российскому диктатору. В нем украинский президент заявил о готовности Киева завершить войну путем прямых переговоров.

В ответ Путин раскритиковал обращение Зеленского, заявив о якобы "элементах грубости" в письме. В то же время он отверг предложение личных переговоров, сказав, что "не видит смысла" в такой встрече.

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