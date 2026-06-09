Зеленський розкрив цілі листів до Трампа і Путіна

Президент України Володимир Зеленський впродовж місяця відправив листи американському колезі Дональду Трампу та російському диктатору. Глава держави зауважив, що отримав результат, який був потрібен.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський заявив на пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

Президент наголосив, що у нього були різні цілі. Зокрема, пишучи листа США він прагнув зробити все, щоби змістити Вашингтон "хоча би трошки" із Близького Сходу до ситуації в Україні.

"Я не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що у нього була ціль відправити лист російському диктатору, і додав, що "отримав результат, який був потрібен".

Нагадаємо, 27 травня Зеленський звернувся до Трампа та Конгресу США з листом через гострий дефіцит систем ППО на тлі посилення російських обстрілів. У зверненні глава держави попередив про небезпеку для цивільного населення через нестачу засобів для перехоплення балістичних ракет.

Згодом Зеленський пояснив причини такого кроку. За його словами, ситуація потребує негайної реакції, а будь-яке зволікання є неприпустимим, особливо напередодні зимового періоду.