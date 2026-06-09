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Зеленський розкрив цілі листів до Трампа і Путіна

18:44 09.06.2026 Вт
2 хв
Чи отримав президент України результат, який був потрібен?
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський розкрив цілі листів до Трампа і Путіна Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський впродовж місяця відправив листи американському колезі Дональду Трампу та російському диктатору. Глава держави зауважив, що отримав результат, який був потрібен.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив на пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

Президент наголосив, що у нього були різні цілі. Зокрема, пишучи листа США він прагнув зробити все, щоби змістити Вашингтон "хоча би трошки" із Близького Сходу до ситуації в Україні.

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"Я не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що у нього була ціль відправити лист російському диктатору, і додав, що "отримав результат, який був потрібен".

Нагадаємо, 27 травня Зеленський звернувся до Трампа та Конгресу США з листом через гострий дефіцит систем ППО на тлі посилення російських обстрілів. У зверненні глава держави попередив про небезпеку для цивільного населення через нестачу засобів для перехоплення балістичних ракет.

Згодом Зеленський пояснив причини такого кроку. За його словами, ситуація потребує негайної реакції, а будь-яке зволікання є неприпустимим, особливо напередодні зимового періоду.

Крім того, 4 червня Зеленський оприлюднив відкритий лист російському диктатору. У ньому український президент заявив про готовність Києва завершити війну шляхом прямих переговорів.

У відповідь Путін розкритикував звернення Зеленського, заявивши про нібито "елементи грубості" у листі. Водночас він відкинув пропозицію особистих переговорів, сказавши, що "не бачить сенсу" у такій зустрічі.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Війна в Україні
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