Действовать надо оперативно: Зеленский объяснил, почему прибегнул к переписке с Трампом

21:02 27.05.2026 Ср
2 мин
Что Киев с Вашингтоном вместе должны исправить?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил письмо американскому коллеге Дональду Трампу. Он подчеркнул, что сейчас ситуация такова, что "надо действовать оперативно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

"Это бывает редко, что лидеры другого государства обращаются так, письмом, одновременно к президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такова: надо действовать оперативно, действовать результативно", - сообщил глава государства.

Президент подчеркнул важность того, чтобы "Америка Украину услышала". В то же время он отметил, что много глобального внимания сейчас уделяется войне в Иране.

"Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, - войну очень кровавую, которая продолжается уже пятый год на полномасштабном уровне. И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что пока Россия полагается на ракеты, "ее интерес к дипломатии ненастоящий".

"Должны это исправить. И можем это исправить только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще больше благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решимости", - подчеркнул президент.

Что предшествовало

Напомним, Зеленский направил Трампу письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО на фоне усиления массированных атак на Украину и публичных угроз Кремля по поводу новых ударов по Киеву.

Отметим, в письме Зеленский рассказал, что в ночь на 24 мая россияне применили две баллистические ракеты "Орешник". Одна из них попала в Киевскую область, а вторая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.

РБК-Украина также писало, что по данным аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, массированные атаки РФ возможны, но с периодичностью в две-три недели.

