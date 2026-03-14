RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский раскрыл детали вооруженного "бартера" между Россией и Ираном

16:35 14.03.2026 Сб
2 мин
Пока внимание мира приковано к фронту в Украине, за кулисами формируется другая опасная сделка
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Россия поставляет Ирану вооружение и использует доходы от энергоносителей для поддержки иранского режима, что угрожает безопасности на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью France Inter.

Сотрудничество РФ и Ирана

По словам президента, Россия является прямым союзником иранского режима. Российский диктатор Путин использует высокие цены на нефть и отмену некоторых ограничений для финансирования оружия, которое затем передает Тегерану.

"Он поставляет Ирану, и мы это знаем, наша разведка это подтверждает. Он вкладывает деньги в "Шахеды", чтобы передать их Ирану, а иранский режим использует их для атак на американские базы", - подчеркнул Зеленский.

Президент предостерег международное сообщество от отмены экономических санкций против РФ, поскольку полученные средства Кремль инвестирует исключительно в вооружение.

Помощь Украины партнерам

Украина уже делится собственным опытом борьбы с дронами Shahed с западными союзниками.

По просьбе американской стороны Киев направил своих экспертов для помощи США в противодействии иранским технологиям на Ближнем Востоке.

"Мы решили направить своих экспертов. Именно об этом нас попросили, и мы сразу отреагировали", - отметил глава государства, добавив, что Украина сейчас является мировым лидером в технологиях беспилотников.

Внутренняя ситуация и демократия

Отвечая на вопрос о внутренних вызовах и коррупционных скандалах, Зеленский подчеркнул, что наличие публичной критики во время войны является признаком того, что "демократия в Украине жива и процветает".

Он противопоставил это ситуации в России, где отсутствует свобода слова и все решения принимает один человек.

Другие заявления Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о тайных договоренностях с партнерами, детали которых пока не разглашаются.

Также президент прокомментировал отказ президента США Дональда Трампа от определенных пунктов поддержки. Он назвал ситуацию в отношениях с американским политиком и мирными переговорами с РФ "целой Санта-Барбарой".

Кроме того, глава государства поделился личными мыслями о том, каким он хочет запомниться украинцам после завершения войны, подчеркнув важность сохранения независимости страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаИран