Зеленский рассказал, как хочет запомниться украинцам и чего ждет от своих детей и внуков

00:12 14.03.2026 Сб
2 мин
Президент заявил, что хочет, чтобы народ помнил о нем в позитивном ключе, когда он уйдет
aimg Маловичко Юлия
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что когда он покинет пост украинцы будут помнить о нем в позитивном ключе. Также глава государства хотел бы, чтобы его детям и внуком не было за него стыдно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Radiofrance.

Чего ждет Зеленский после ухода с поста президента

Глава государства заявил, что надеется после президенства на то, что его дети и внуки, если последние когда-нибудь появятся, смогут жить в Украине и "не будут стыдиться" его. Также он рассказал об ожиданиях от украинского народа после его ухода.

"Я хотел бы, чтобы меня помнили, чтобы украинский народ помнил меня в позитивном ключе", - сказал Зеленский.

Зеленский о войне и надеждах на победу

Спустя четыре года после российского вторжения в Украину Владимир Зеленский признал, что "сильно изменился из-за войны". Также он рассчитывает на то, что Украина не проиграет.

"Я делаю все, чтобы мы не проиграли войну. Я хотел бы, чтобы мы победили. Я считаю защиту нашей независимости победой для нашего государства", - добавил президент.

Как Зеленский комментирует коррупцию в Кабмине

Зеленский заявил, что демократия в Украине жива. Комментируя относительно недавний коррупционный скандал в энергетике и отставку главы его офиса Андрея Ермака, президент сказал, что критика все еще существует.

"Критика существует, и тот факт, что вы о ней знаете, показывает, что демократия в Украине жива", - заявил президент.

Продолжая интервью, глава государства заявил от том, что если сравнивать РФ с Украиной в этом ключе, как раз таки у страны-агрессора нет никакой критики.

"В России один человек все решает, и все страдают", - подчеркнул он.

Напомним, что Владимир Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок. По его словам, он будет баллатироваться в президенты снова, если на время выборов война с Россией не закончится.

Однако, если в Украине будет мир,то не факт, что Зеленский будет баллатироваться - об этом заявил он сам.

Напомним, опрос Киевского международного института социологии, результаты которого обьявили в начале этого года, показал - уровень доверия украинцев к Зеленскому в целом остался стабильным.

"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ
