Зеленский раскрыл детали вооруженного "бартера" между Россией и Ираном

Россия поставляет Ирану вооружение и использует доходы от энергоносителей для поддержки иранского режима, что угрожает безопасности на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью France Inter.

Сотрудничество РФ и Ирана

По словам президента, Россия является прямым союзником иранского режима. Российский диктатор Путин использует высокие цены на нефть и отмену некоторых ограничений для финансирования оружия, которое затем передает Тегерану.

"Он поставляет Ирану, и мы это знаем, наша разведка это подтверждает. Он вкладывает деньги в "Шахеды", чтобы передать их Ирану, а иранский режим использует их для атак на американские базы", - подчеркнул Зеленский.

Президент предостерег международное сообщество от отмены экономических санкций против РФ, поскольку полученные средства Кремль инвестирует исключительно в вооружение.

Помощь Украины партнерам

Украина уже делится собственным опытом борьбы с дронами Shahed с западными союзниками.

По просьбе американской стороны Киев направил своих экспертов для помощи США в противодействии иранским технологиям на Ближнем Востоке.

"Мы решили направить своих экспертов. Именно об этом нас попросили, и мы сразу отреагировали", - отметил глава государства, добавив, что Украина сейчас является мировым лидером в технологиях беспилотников.

Guerre au Moyen-Orient : "Les Américains nous demandent de les aider" à faire face aux drones Shahed, explique Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa)



En savoir plus : https://t.co/JZGfjS2JNO pic.twitter.com/PgvCxvyg8i - France Inter (@franceinter) 13 марта 2026 г.

Внутренняя ситуация и демократия

Отвечая на вопрос о внутренних вызовах и коррупционных скандалах, Зеленский подчеркнул, что наличие публичной критики во время войны является признаком того, что "демократия в Украине жива и процветает".

Он противопоставил это ситуации в России, где отсутствует свобода слова и все решения принимает один человек.