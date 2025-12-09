Зеленский рассказал, когда мирный план Европы и Украины передадут США

Украина вместе с европейскими союзниками планирует уже завтра, 10 декабря, передать США свое видение мирного плана.

Как передает РБК-Украина , об этом во время ответа на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Работаем сегодня и завтра. Я думаю, завтра уже передадим", - уточнил Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что работа по обновленному мирному плану Украины и Европы продолжается на уровне советников по нацбезопасности. Его американцам еще не передавали.

Обновленный мирный план

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после его переговоров в Лондоне с лидерами Франции, Британии и Германии там остались советники по нацбезопасности.

По словам украинского лидера, они работают над последней версией мирного плана США, которую привез из Майами секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Он отмечал, что обновленный мирный план должен быть готов сегодня, 8 декабря, вечером.

Уже сегодня украинский лидер уточнил, что детали обновленного плана были проработаны. И теперь Украина вместе с Европой готовы представить их американцам.

Стоит заметить, что Украина и США пока еще не добились согласия в территориальном вопросе. Вашингтон настаивает на том, что Украине придется вывести своих солдат с Донбасса и отдать эту территорию России.

Сам президент Зеленский отмечает, что США хотят добиться от Украины компромисса по этому вопросу. Но, по его словам, передача любых территорий под контроль РФ запрещена Конституцией и международным правом.