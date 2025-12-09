Три отдельных документа. Стубб рассказал, что именно обсуждает Украина с США и Европой

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины ближе, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. По его словам, сейчас идет обсуждение трех отдельных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы достаточно близки к соглашению", - сказал он, и добавил, что переговоры касаются трех отдельных документов.

Первый - рамочный документ, который "по состоянию на вчерашний разговор" между европейскими лидерами "является 20-пунктным планом".

"Оригинальный 28-пунктный план содержал элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, по моему мнению, были абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул Стубб.

Второй документ, который обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими и европейскими чиновниками, касается гарантий безопасности в Украине.

Президент Финляндии провел разграничение между "жесткими гарантиями безопасности и договоренностями о безопасности". Он добавил, что последние предусматривают так называемую "коалицию решительных".

Стубб сообщил, что третий документ касается восстановления Украины после завершения войны.