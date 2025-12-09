Три отдельных документа. Стубб рассказал, что именно обсуждает Украина с США и Европой
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины ближе, чем когда-либо с начала полномасштабной войны. По его словам, сейчас идет обсуждение трех отдельных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы достаточно близки к соглашению", - сказал он, и добавил, что переговоры касаются трех отдельных документов.
Первый - рамочный документ, который "по состоянию на вчерашний разговор" между европейскими лидерами "является 20-пунктным планом".
"Оригинальный 28-пунктный план содержал элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, по моему мнению, были абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул Стубб.
Второй документ, который обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими и европейскими чиновниками, касается гарантий безопасности в Украине.
Президент Финляндии провел разграничение между "жесткими гарантиями безопасности и договоренностями о безопасности". Он добавил, что последние предусматривают так называемую "коалицию решительных".
Стубб сообщил, что третий документ касается восстановления Украины после завершения войны.
Мирный план США
Напомним, США до сих пор не обнародовали официальное содержание мирного плана по завершению войны России против Украины. В то же время западные СМИ сообщают, что его первоначальная версия насчитывала 28 пунктов.
По неофициальной информации, в проекте содержались жесткие требования к Украине. В частности, речь шла о том, что Киев должен был бы "пожертвовать" Донецкой и Луганской областями, фактически передав их РФ без боевых действий.
Кроме того, план якобы предусматривал запрет на вступление Украины в НАТО - страна должна была законодательно зафиксировать нейтральный статус.
Отметим, по данным Axios, Зеленский во время субботних переговоров с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждал два ключевых вопроса - территории и гарантии безопасности. Источники говорят, что первая тема сложная, но по второй есть прогресс.
В частности, украинский лидер 2 декабря отмечал, что гарантии безопасности является одним из трех самых чувствительных вопросов во время переговоров украинских чиновников с американскими.
В понедельник, 8 декабря, лидеры Германии, Франции и Великобритании во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне отметили необходимость "справедливого и длительного" мира.
Согласно данным Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе ВСУ с Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны США.
Сегодня, 9 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина с ЕС доработали мирный план по завершению войны и готовы в ближайшее время направить документ в США.