Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом в Гааге

По его словам, во время разговора они "охватили все действительно значимые вопросы".

"Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей.

Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали - позже", - написал Зеленский.

Встреча Трампа и Зеленского

Ранее издание Axios со ссылкой на анонимный источник сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины и обсудить вопрос поставки вооружения.

24 июня Белый дом подтвердил, что встреча может состояться. Этот вопрос обсуждал госсекретарь США Марко Рубио и глава ОП Андрей Ермак.

Подробно о том, что известно о встрече Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.