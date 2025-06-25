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Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом в Гааге

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Гааге была содержательной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

По его словам, во время разговора они "охватили все действительно значимые вопросы".

"Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей.
Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали - позже", - написал Зеленский.

Встреча Трампа и Зеленского

Ранее издание Axios со ссылкой на анонимный источник сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины и обсудить вопрос поставки вооружения.

24 июня Белый дом подтвердил, что встреча может состояться. Этот вопрос обсуждал госсекретарь США Марко Рубио и глава ОП Андрей Ермак.

Подробно о том, что известно о встрече Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.

Саммит НАТО в Гааге

С 24 по 25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. В частности должно состояться заседание Совета Украина - НАТО.

Генсек Альянса Марк Рютте открыл саммит, отметив, что это происходит "в опасный момент для миллиарда граждан". Основная тема - увеличение расходов на оборону, но страны-члены Альянса также обсудят и поддержку Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Владимир ЗеленскийНАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине