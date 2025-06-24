У Трампа подтвердили планы на его встречу с Зеленским во время саммита НАТО
Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который в эти дни проходит в Гааге.
Это заявление подтвердил Белый дом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Agence France-Presse.
Что предшествовало
Напомним, сегодня Зеленский заявил, что планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. По его словам, команды Украины и США проговаривают будущее время и программу двусторонней встречи.
Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Гаагу провел разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Они обсудили в частности предстоящую встречу президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Что говорит Белый дом
Как пишет Sky News, Белый дом подтвердил, что Трамп планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.
Кроме этого Agence France-Presse пишет, что встреча между Зеленским и Трампом запланирована на среду в рамках саммита НАТО в Гааге.
Напомним, последний раз Трамп и Зеленский встречались в апреле на похоронах Папы Франциска.
Встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО
Ранее издание Axios со ссылкой на анонимный источник сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Большой семерки" в Канаде. Основной темой переговоров ожидается вопрос поставки вооружения.
"Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече - об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность", - подчеркнул Зеленский.
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