ua en ru
Вт, 24 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа подтвердили планы на его встречу с Зеленским во время саммита НАТО

Вторник 24 июня 2025 16:07
UA EN RU
У Трампа подтвердили планы на его встречу с Зеленским во время саммита НАТО Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который в эти дни проходит в Гааге.

Это заявление подтвердил Белый дом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Agence France-Presse.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. По его словам, команды Украины и США проговаривают будущее время и программу двусторонней встречи.

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Гаагу провел разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Они обсудили в частности предстоящую встречу президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Что говорит Белый дом

Как пишет Sky News, Белый дом подтвердил, что Трамп планирует встретиться с Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.

Кроме этого Agence France-Presse пишет, что встреча между Зеленским и Трампом запланирована на среду в рамках саммита НАТО в Гааге.

Напомним, последний раз Трамп и Зеленский встречались в апреле на похоронах Папы Франциска.

Встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО

Ранее издание Axios со ссылкой на анонимный источник сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Большой семерки" в Канаде. Основной темой переговоров ожидается вопрос поставки вооружения.

"Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече - об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность", - подчеркнул Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)
Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины