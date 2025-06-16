Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7, - СМИ
Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп встретятся во время саммита G7. Последняя их встреча состоялась еще во время похорон Папы Франциска в апреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Вчера, 15 июня, неназванный представитель Белого дома сообщил, что Трамп встретится с Зеленским, премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум во время саммита G7.
Чего ожидать от G7
Встреча состоится на фоне войны между Израилем и Ираном, в то время, как пишет Axios, когда Соединенные Штаты Америки (США) сталкиваются с углубленными разногласиями с другими союзниками по Сектору Газа, полномасштабной войне в Украине и американским пошлинам.
51-й саммит будет проходить с воскресенья по вторник в отдаленном курортном городке Кананаскис западной провинции Альберта. Этот городок принимал G8 в 2002-м.
В G7 входят лидеры США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании. Также на заседании могут присутствовать:
- представители Европейского союза (ЕС);
- другие лидеры стран, которые не входят в G7, но были приглашены Карни.
Также на саммите впервые примут участие:
- канцлер Германии Фридрих Мерц;
- премьер-министр Британии Кир Стармер;
- глава японского правительства Шигеру Исиба.
"Трамп посещает Канаду после того, как неоднократно угрожал суверенитету северного соседа. В течение нескольких месяцев он выражал заинтересованность в аннексии Канады и втянул союзную страну в тарифную войну", - рассказывает Axios.
Подробнее о том, чего ожидать от саммита G7 - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.