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На саммите в Гааге состоится заседание Совета Украина-НАТО

Понедельник 16 июня 2025 22:59
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На саммите в Гааге состоится заседание Совета Украина-НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Североатлантический Альянс опубликовал программу саммита, который состоится 24-25 июня в Гааге. В частности, запланировано заседание Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Согласно программе, вечером 24 июня запланирован рабочий ужин Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел под председательством заместителя генсека Альянса.

Это единственное публичное мероприятие с участием государства, не входящего в НАТО, упомянутое в программе.

В это же время, по программе, главы государств и правительств стран-союзниц в сопровождении жен и мужей будут прибывать во дворец Huis ten Bosch для участия в "социальном ужине" по приглашению Короля и Королевы Нидерландов.

Встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств состоится на следующий день, 25 июня, под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Саммит НАТО в Гааге

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня. На встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что во время саммита страны-члены Альянса будут обсуждать военную помощь Украине. Они хотят убедиться, что Киев в лучшей позиции для продолжения борьбы с Россией, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.

Также, по его словам, в декларации саммита НАТО в Гааге, который состоится в конце июня, будет четко прописана военная помощь Украине.

По данным Radio Free Europe, саммит НАТО вместо трех дней продлится два дня. Это связано с тем, что в Альянсе опасаются нового скандала с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, издание напомнило саммит НАТО 2018 года в Брюсселе, когда был первый президентский срок Трампа. Тогда видео напряженного спора с бывшим генсеком Йенсом Столтенбергом определило тон заседания. Трамп со своей стороны пригрозил полностью вывести США из военной организации.

Для того, чтобы избежать поводов для конфликта на саммите в июне, мероприятие будет сокращено с трех дней до двух. Программу еще не утвердили, но, скорее всего, в первый день будет официальный ужин, а во второй - две рабочие сессии. Одна будет сосредоточена на расходах на оборону, а другая на вопросах развития оборонной промышленности.

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