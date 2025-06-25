"Встречаемся в опасный момент". Рютте открыл саммит НАТО в Гааге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рютте, которого цитирует the Guardian.

"Опасный момент"

Как отметил Рютте, полномасштабная война Российской Федерации (РФ) против Украины продолжается, а "агрессивная группа противников" стремится расколоть Альянс и бросить ему вызов.

"На Ближнем Востоке продолжается война. Терроризм представляет постоянную угрозу, а новые технологии открывают возможности, но также создают много серьезных вызовов в сфере безопасности. Учитывая это, мы стоим вместе, объединенные в НАТО...", - заявил он и добавил, что сотрудничество Северной Америки и Европы является "победной комбинацией".

Усиление расходов на оборону

В том же числе Рютте приветствовал цель в расходе 5% ВВП на оборону и планы по наращиванию обороны.

Он добавил, что страны-члены Альянса договорятся о дальнейшем увеличении оборонного производства, чтобы Вооруженные силы НАТО были обеспечены всем необходимым. В частности это будет означать расширение оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики.

"Наши решения включают продолжение поддержки Украины, а также содействие справедливому и длительному миру. Мы все хотим, чтобы кровопролитие прекратилось. Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - заявил генеральный секретарь НАТО.

В обращении к президенту Соединенных Штатов Америки (США) Дональду Трампу Рютте заявил, лидерство главы Белого дома в этом вопросе принесло 1 триллион долларов дополнительных расходов от европейских союзников с 2016 года.

"Сегодняшние решения принесут еще триллионы для нашей общей обороны, чтобы сделать расходы между Америкой и ее союзниками более равными и справедливыми", - отметил он.