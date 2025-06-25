Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом в Гаазі

За його словами, під час розмови вони "охопили всі дійсно значимі питання".

"Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей.

Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі - згодом", - написав Зеленський.

Зустріч Трампа та Зеленського

Раніше видання Axios з посиланням на анонімне джерело повідомило, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України і обговорити питання постачання озброєння.

24 червня Білий дім підтвердив, що зустріч може відбутися. Це питання обговорював держсекретар США Марко Рубіо і глава ОП Андрій Єрмак.

Детально про те, що відомо про зустріч Трампа та Зеленського - читайте у матеріалі РБК-Україна.