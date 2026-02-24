Виткофф назвал главное условие заключения мирного соглашения между Украиной и РФ
Никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока Украина и украинцы не будут иметь ощущение того, что война может повториться.
Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф на встрече YES, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Читайте также: Уиткофф поедет в Женеву и встретится с Умеровым: о чем будут говорить
Комментируя вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, Виткофф заявил, что мирное соглашение не может быть заключено, пока украинский народ не будет убежден - война никогда не повторится.
"И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", - пояснил он.
Уиткофф добавил, что именно такой подход является основой и предпосылкой гарантий безопасности. Переговорная команда от США по приказу президента Дональда Трампа пытается сейчас сделать все возможное, чтобы в мирных переговорах был прогресс.
"На столе есть много креативных идей, которые я сегодня не буду обсуждать, потому что это, вероятно, было бы неуместно, но это вещи, которые никогда раньше не обсуждались, и они разумные, обоснованные и рациональные, и то, что они не работают, не означает, что мы не продолжаем пытаться. Поэтому я могу сказать... всем присутствующим, и украинскому народу, что это действительно важно для нас. Нам не безразлично", - заявил Уиткофф.
Как завершение войны в Украине видят в США
Президент США Дональд Трамп, как стало известно, хочет приурочить завершение войны в Украине к 4 июля - к празднованию 250-летия независимости США 4 июля. При этом Трамп планирует подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии.
В то же время украинская сторона настаивает на предварительном одобрении документа Конгрессом США. Киев считает, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы американскими законодателями.