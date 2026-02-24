ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Виткофф назвал главное условие заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

Украина, США, Вторник 24 февраля 2026 23:36
UA EN RU
Виткофф назвал главное условие заключения мирного соглашения между Украиной и РФ Фото: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока Украина и украинцы не будут иметь ощущение того, что война может повториться.

Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф на встрече YES, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Уиткофф поедет в Женеву и встретится с Умеровым: о чем будут говорить

Комментируя вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, Виткофф заявил, что мирное соглашение не может быть заключено, пока украинский народ не будет убежден - война никогда не повторится.

"И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", - пояснил он.

Уиткофф добавил, что именно такой подход является основой и предпосылкой гарантий безопасности. Переговорная команда от США по приказу президента Дональда Трампа пытается сейчас сделать все возможное, чтобы в мирных переговорах был прогресс.

"На столе есть много креативных идей, которые я сегодня не буду обсуждать, потому что это, вероятно, было бы неуместно, но это вещи, которые никогда раньше не обсуждались, и они разумные, обоснованные и рациональные, и то, что они не работают, не означает, что мы не продолжаем пытаться. Поэтому я могу сказать... всем присутствующим, и украинскому народу, что это действительно важно для нас. Нам не безразлично", - заявил Уиткофф.

Как завершение войны в Украине видят в США

Президент США Дональд Трамп, как стало известно, хочет приурочить завершение войны в Украине к 4 июля - к празднованию 250-летия независимости США 4 июля. При этом Трамп планирует подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии.

В то же время украинская сторона настаивает на предварительном одобрении документа Конгрессом США. Киев считает, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы американскими законодателями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Стив Уиткофф Мирные переговоры
Новости
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ