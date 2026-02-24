Виткофф назвал главное условие заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

Никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока Украина и украинцы не будут иметь ощущение того, что война может повториться.

Комментируя вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, Виткофф заявил, что мирное соглашение не может быть заключено, пока украинский народ не будет убежден - война никогда не повторится.

"И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", - пояснил он.

Уиткофф добавил, что именно такой подход является основой и предпосылкой гарантий безопасности. Переговорная команда от США по приказу президента Дональда Трампа пытается сейчас сделать все возможное, чтобы в мирных переговорах был прогресс.

"На столе есть много креативных идей, которые я сегодня не буду обсуждать, потому что это, вероятно, было бы неуместно, но это вещи, которые никогда раньше не обсуждались, и они разумные, обоснованные и рациональные, и то, что они не работают, не означает, что мы не продолжаем пытаться. Поэтому я могу сказать... всем присутствующим, и украинскому народу, что это действительно важно для нас. Нам не безразлично", - заявил Уиткофф.